Che titolo ha lei per stare lì a giudicare? Perché li tenete? | concorrente a Tu si que vales sbotta contro Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli

È tornata sul palco di "Tu Si Que Vales" la concorrente Laura Marchetti, protagonista di un acceso scontro nella scorsa stagione con la giudice Sabrina Ferilli. Nella puntata del 18 ottobre, la performer ha spiegato di voler chiarire il passato e presentare una nuova esibizione di "danza ancestrale e urlo primordiale". "Vengo in pace stasera", ha esordito la concorrente rivolgendosi ai giudici. "Con Sabrina è tutto risolto, la perdono. Anche perché certe cose lei neanche le può capire. Dimentico anche quello che mi disse cinque anni fa: ' Ma questa che talento avrebbe?'" ha aggiunto. Ferilli ha replicato: "Non me lo ricordo davvero ".

