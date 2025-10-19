Che Tempo Che Fa Bruce Springsteen e gli altri ospiti di stasera 19 ottobre con Fabio Fazio su NOVE

Ecco chi sono gli ospiti di Fabio Fazio della terza puntata in onda stasera 19 ottobre di Che tempo che fa, accanto al conduttore ci saranno, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Domenica 19 ottobre 2025, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anche questa settimana il talk propone un parterre di ospiti d'eccezione, tra cinema, musica, cultura e attualità. Spazio al cinema internazionale e italiano L'evento più atteso della serata sarà l'intervista esclusiva a Bruce Springsteen, leggenda del rock mondiale, che insieme all'attore Jeremy Allen White presenterà il film Springsteen: Liberami dal Nulla, in uscita nelle sale il 23 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa, Bruce Springsteen e gli altri ospiti di stasera 19 ottobre con Fabio Fazio su NOVE

