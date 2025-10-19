Che Tempo Che Fa anticipazioni del 19 ottobre | Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti
La puntata di Che Tempo Che Fa del 19 ottobre, in onda su Nove alle 19:30, si annuncia a dir poco imperdibile: Fabio Fazio riceverà infatti nel suo salotto Bruce Springsteen e Jeremy Allen White, chiamato a vestire i panni di The Boss nel nuovo biopic a lui dedicato. Ma ci sarà spazio anche per Virginia Raffaeli e Diego Abatantuono, oltre al consueto appuntamento con il “Tavolo”. Bruce Springsteen e Jeremy Allen White a Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio mette a segno un altro “colpaccio televisivo”: nella puntata del 19 Ottobre di Che Tempo Che Fa arriveranno in esclusiva la leggenda del rock Bruce Springsteen e Jeremy Allen White, in occasione dell’uscita in sala il 23 ottobre di Springsteen: Liberami dal Nulla. 🔗 Leggi su Dilei.it
