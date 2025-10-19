Champions League terza giornata | i big match da non perdere

Mondouomo.it | 19 ott 2025

La Champions League torna in campo nei prossimi giorni con la terza giornata della fase campionato, che si disputerà tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre. Un turno ricco di sfide affascinanti che promette spettacolo e colpi di scena. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

champions league terza giornata i big match da non perdere

© Mondouomo.it - Champions League, terza giornata: i big match da non perdere.

