Champions Inter il programma di preparazione all’Union Saint Gilloise! Gli orari della vigilia

Inter News 24 Champions Inter, il programma della vigilia: allenamento ad Appiano alle 12, poi conferenza stampa di Chivu e un giocatore alle 19 a Bruxelles. L' Inter si prepara alla terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League, in programma martedì 21 ottobre alle ore 21, quando affronterà in trasferta l' Union Saint-Gilloise. La UEFA ha reso noto il calendario ufficiale delle attività di lunedì 20 ottobre, giorno di vigilia del match, con il dettaglio di orari di allenamenti e conferenze stampa delle due squadre. I nerazzurri di Cristian Chivu sosterranno la consueta seduta mattutina ad Appiano Gentile, con inizio alle ore 12:00 presso il BPER Training Centre, prima della partenza per il Belgio.

