C' eravamo tanto Amati | estromesso dal Pd l' avvelenata dell' assessore

Brindisireport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver parlato di alcuni firmatari dell'appello a Elly Schlein che sarebbero stati “ricattati e minacciati”, l'assessore regionale uscente e recordman di preferenze nel Brindisino alle scorse elezioni regionali prosegue nella sua personalissima “avvelenata”. Al contrario della canzone di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

