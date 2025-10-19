Cedi il Donbass o sarai distrutto L' ultimatum di Trump a Zelensky

L’incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è trasformato in un confronto teso e carico di implicazioni future. Trump avrebbe esortato Zelensky ad accettare le condizioni imposte da Mosca per porre fine alla guerra, avvertendo che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe minacciato di “ distruggere ” l’Ucraina in caso di rifiuto. Fonti citate dal Financial Times descrivono un colloquio “ furibondo ”, durante il quale il presidente americano avrebbe addirittura gettato via le mappe della linea del fronte, insistendo affinché Kiev cedesse l’intero Donbass alla Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

