Cede hashish Due denunce del Nos

Prosegue il lavoro del Nos, il Nucleo operativo sicurezza. L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato messo a segno dal Nos martedì: intercettato e bloccato uno spacciatore sorpreso a cedere hashish. I fatti si sono svolti in pieno giorno, con l’azione che si è consumata in via Fabio Massimo, sotto gli occhi dei passanti. L’intervento è maturato al termine di un servizio in borghese anche nei confronti degli assuntori. "Il pedinamento – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale (nella foto) – ha dato i suoi frutti quando gli agenti del Nos hanno assistito in diretta allo scambio: il pusher è stato colto in flagrante mentre consegnava l’hashish all’acquirente e il personale della polizia locale è immediatamente intervenuto, bloccando entrambi i soggetti e procedendo al sequestro della sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cede hashish. Due denunce del Nos

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Niscemi sciorina una buona prova al cospetto dell’attrezzato Vittoria ma cede alla lotteria dei calci di rigore. #Gela #Sport #Calcio - facebook.com Vai su Facebook

Blitz dei carabinieri a Carovigno: sequestrati 10 kg di hashish, due arresti e una denuncia - Operazione antidroga dei Carabinieri della Stazione di Carovigno che, nella serata del 22 agosto 2025, ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia a piede libero di una terza, con il ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

In casa e in auto più di dieci chili di droga: due arresti e una denuncia - Ndei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Carovigno (Brindisi) hanno arrestato in flagranza ... Secondo quotidianodipuglia.it

Droga e coltello, denunciato 30enne a Corridonia dopo un diverbio. Arriva la polizia e un giovane getta via l'hashish - Nei giorni 13 e 15 ottobre, nell’ambito dei servizi quotidiani del controllo del territorio operati in città dalla Polizia di Stato, gli equipaggi ... Da msn.com