Cecina sorpresi con la cocaina in auto e a casa | arrestati
I carabinieri di Cecina hanno arrestato una coppia di 50enni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli serali, i due sono stati fermati a bordo della loro auto nei pressi di Rosignano. Il loro atteggiamento nervoso tuttavia ha insospettito i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
