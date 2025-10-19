Cecina sorpresi con la cocaina in auto e a casa | arrestati

Livornotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Cecina hanno arrestato una coppia di 50enni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli serali, i due sono stati fermati a bordo della loro auto nei pressi di Rosignano. Il loro atteggiamento nervoso tuttavia ha insospettito i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

