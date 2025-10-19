Cecilia torna a casa con la figlia Clara Isabel Moser I palloncini e la festa di Luna Marì ma qualcosa non va c' entra Belen
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono finalmente tornati a casa con la loro piccola Clara Isabel. A svelare questo tenero momento è stato proprio Ignazio, che ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram, mostrando la cameretta della neonata, addobbata con palloncini colorati, pronta ad. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altre letture consigliate
Intervista con la cantante nata in Costa Rica ma italiana d’adozione. Cecilia Gayle, l’eroina della musica e del ballo sudamericano, torna alla grande sulle scene internazionali con « Pasito Patras ». ... #italoblogger #CeciliaGayle #PasitoPatras #RitmoLatino # - facebook.com Vai su Facebook
Santa Cecilia e Teatro Opera insieme per #Wagner A distanza di quasi 150 anni dal celebre soggiorno nella capitale, il compositore tedesco Richard Wagner torna protagonista della vita musicale romana. L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro - X Vai su X
Cecilia Rodriguez porta la figlia a casa, ma Belen fa scoppiare un nuovo caso - Dolce incontro con Luna Marì per la nuova arrivata, ma l’assenza di Belen non passa inosservata, e scattano subito i commenti dei fan: ecco come stanno le cose. Riporta libero.it
Cecilia Rodriguez torna a casa dopo il parto e abbraccia Luna Marì. Ma Belen non c’è - Cecilia Rodriguez torna a casa dopo il parto e ad attenderla c’è la nipotina Luna Marì insieme a mamma Veronica Cozzani. Come scrive dilei.it
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano a casa con Clarita: la prima foto nella cameretta, c’è anche la cuginetta Luna, figlia di Belen, guarda - E’ stato Ignazio, 33 anni, a condividere il primo scatto in cui c’è anche Luna Marì, la figlia di 4 ... Segnala gossip.it