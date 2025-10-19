L’uomo era sottoposto a misura per reati legati alla droga Un 37enne di Ceccano, in provincia di Frosinone, è stato trasferito in carcere dopo aver più volte violato la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto per reati legati agli stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto venerdì scorso da un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone che ha revocato i domiciliari e disposto la detenzione in carcere. I carabinieri della Stazione di Ceccano lo hanno rintracciato e condotto nella Casa Circondariale di Frosinone. . 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ceccano (FR), evade più volte dai domiciliari: 37enne finisce in carcere