C’è Posta per Te riparte con De Martino Bova e Yaman

La macchina dei sentimenti di C’è Posta per Te torna a mettersi in moto. Le prime registrazioni negli studi romani hanno già il sapore delle grandi serate: tra i nomi che accendono l’attesa spiccano Stefano De Martino, Raoul Bova e Can Yaman, pronti a trasformare storie comuni in appuntamenti che restano. Nomi che accendono l’attesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

