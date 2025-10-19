C’è il Caravaggio Express | Milano e Orio al Serio sono sempre più vicine
Bergamo – I lavori per la realizzazione del collegamento sono in fase avanzata e dovrebbero completarsi entro la fine del 2026. Intanto, però, sono stati resi noti i dati del futuro Caravaggio Express, la linea ferroviaria senza fermate tra l’aeroporto di Orio al Serio e Milano, che, una volta ultimata, consentirà di ridurre i tempi di percorrenza di un terzo rispetto a quelli attuali e trasformerà la mobilità regionale e l’accessibilità dello scalo bergamasco. Lo scenario . Lo scenario è stato delineato durante il convegno promosso da Sacbo (la società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio) e Cifi (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), durante il quale sono stati presentati lo studio elaborato dallo stesso Cifi sui possibili servizi della nuova infrastruttura e un’indagine (su oltre mille intervistati) di Systematica - Pts Clas sulla propensione dei viaggiatori a utilizzare il treno per raggiungere lo scalo aeroportuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
