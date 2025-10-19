Inter capolista per una notte, soprattutto Inter a pari punti con la Roma, battuta in casa sua per il quinto anno consecutivo, e con il Napoli, che affronterà sabato prossimo. In un mese, Chivu ha cancellato la falsa partenza che aveva minato le certezze nerazzurre. La sesta vittoria consecutiva è la più bella e la più difficile, nonché la più importante. L’Inter offre due facce di sé, prima domina e poi lotta, alla fine vince con merito. La Roma paga i suoi errori, anche di Gasperini, che però non la fanno più piccola. Gasp cambia panchina, ma non migliora le statistiche: da 16 partite non vince contro l’Inter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - C’è anche l’INTER