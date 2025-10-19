Cavese ritorno alla vittoria | al Monterisi vittoria per 3-1 contro l’Audace Cerignola
Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale La Cavese ritorna alla vittoria: vince 1-3 in trasferta sul campo dell’ Audace Cerignola. Al Monterisi, la squadra di Fabio Prosperi non compie una autentica prestazione di carattere e di riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Salernitana e Trapani. La vittoria di oggi pomeriggio, arriva contro l’ex Vincenzo Maiuri, che perde la seconda gara consecutiva. Audace Cerignola-Cavese, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. Nel primo tempo la partita si è sbloccata al 18°: Fusco ha attraversato la difesa avversaria con una percussione da destra, entrando in area e, calciando al volo, la palla si è infilata sotto la traversa e ha valso il vantaggio ospite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
