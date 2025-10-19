Cavalli in fuga alla gara podistica i vigili sventano il pericolo
Imola, 19 ottobre 2025 – Momenti di apprensione questa mattina a Imola per la fuga di due cavalli in direzione del percorso della gara podistica Giro dei Tre Monti. Gli animali, liberi e spaventati, si sono diretti all’intersezione tra le vie Pediano e Bergullo, creando una situazione di potenziale pericolo per i corridori e per se stessi. Una pattuglia della Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, intervenuta prontamente, utilizzando una corda come capestro improvvisato, hanno contenuto i cavalli e li hanno tranquillizzati fino all’arrivo dei proprietari, permettendo il proseguimento regolare della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
