cavalli in fuga alla gara podistica i vigili sventano il pericolo

Imola, 19 ottobre 2025 – Momenti di apprensione questa mattina a Imola per la fuga di due cavalli  in direzione del percorso della gara podistica  Giro dei Tre Monti. Gli animali, liberi e spaventati, si sono diretti all’intersezione tra le vie Pediano e Bergullo, creando una situazione di potenziale pericolo per i corridori e per se stessi.  Una pattuglia della Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, intervenuta prontamente, utilizzando una corda come capestro improvvisato, hanno contenuto i cavalli e li hanno tranquillizzati fino all’arrivo dei proprietari, permettendo il proseguimento regolare della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

