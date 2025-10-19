Catania violenza inaudita contro i genitori per farli andare via di casa | arrestato 31enne

L'intervento della Polizia di Stato. Un uomo di 31 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, con la precisazione che l'indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva. Durante un normale servizio di controllo nel quartiere Picanello, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania sono intervenuti dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza. Alcuni residenti avevano infatti assistito a una violenta aggressione in strada, in cui un uomo stava colpendo i propri genitori.

