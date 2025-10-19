Catania quartiere San Giorgio | arrestato un 25enne per spaccio di marijuana
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione antidroga dei Carabinieri di Catania Fontanarossa. Un’importante operazione antidroga è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania. L’obiettivo di tali operazioni è anche quello di indebolire le risorse economiche della criminalità organizzata, che spesso trae profitto da questo tipo di attività illecite. L’osservazione nel quartiere San Giorgio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
Blitz antidroga della Polizia di Stato a Catania: sgomberata una "drug room" nel quartiere San Cristoforo - facebook.com Vai su Facebook
La marijuana nel muretto pronta per i clienti, arrestato pusher nel quartiere di San Giorgio - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un giovane di 25 anni nel quartiere di San Giorgio per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... Segnala msn.com
Catania, scoperti 30 allacci abusivi alla rete elettrica e chiusa un’attività di parrucchiere-estetista senza autorizzazione - La Polizia di Stato ha eseguito nei giorni scorsi un articolato servizio di controllo nel quartiere Librino, nell’ambito delle attività disposte ... Si legge su newsicilia.it
Catania, verso l’avvio il il cantiere da 3,9 milioni per riqualificare le piazze Lupo e Majorana a San Berillo - A Catania parte il cantiere per la riqualificazione di piazza Pietro Lupo e piazza Angelo Majorana nel quartiere San Berillo. Come scrive corrieretneo.it