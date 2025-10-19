Catania picchia genitori per denaro e per costringerli a lasciare casa arrestato 31enne

A Catania un 31enne è stato arrestato per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori. Dopo aver picchiato il padre anziano fino a ridurlo in fin di vita, l’uomo è stato rintracciato e bloccato dalla Polizia in piazza Trento. Aveva già precedenti per violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

