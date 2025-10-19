Catania oggi la super sfida alla Salernitana | cresce l' attesa

C’è aria di grande calcio oggi pomeriggio alle 14:30 ai piedi dell’Etna. Il Massimino si prepara a vivere una sfida che sa di altri tempi e altre categorie: Catania-Salernitana, gara di cartello del girone C di Serie C, oppone due squadre costruite per stare in alto, guidate da due tecnici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

