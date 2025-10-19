ABBONATI A DAYITALIANEWS Dispositivo di Controllo Interforze. Anche questo fine settimana di ottobre, il centro storico di Catania è stato interessato da un ampio servizio di controllo interforze, disposto dal Questore per garantire il regolare svolgimento della movida, soprattutto nelle zone più frequentate da cittadini e turisti. La Polizia di Stato, con il coordinamento di un Ufficiale di pubblica sicurezza, ha operato con il supporto del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’ Esercito Italiano nell’operazione “Strade Sicure” e della Polizia Scientifica. L’obiettivo principale del dispositivo era prevenire comportamenti illeciti, garantendo sicurezza e serenità durante le ore serali e notturne, sia nel centro storico che lungo il lungomare, aree particolarmente frequentate dai giovani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Catania, 'Movida Sicura', i controlli Interforze del Weekend: lotta ai parcheggiatori abusivi