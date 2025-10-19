Catania ‘Movida Sicura’ i controlli Interforze del Weekend | lotta ai parcheggiatori abusivi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dispositivo di Controllo Interforze. Anche questo fine settimana di ottobre, il centro storico di Catania è stato interessato da un ampio servizio di controllo interforze, disposto dal Questore per garantire il regolare svolgimento della movida, soprattutto nelle zone più frequentate da cittadini e turisti. La Polizia di Stato, con il coordinamento di un Ufficiale di pubblica sicurezza, ha operato con il supporto del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’ Esercito Italiano nell’operazione “Strade Sicure” e della Polizia Scientifica. L’obiettivo principale del dispositivo era prevenire comportamenti illeciti, garantendo sicurezza e serenità durante le ore serali e notturne, sia nel centro storico che lungo il lungomare, aree particolarmente frequentate dai giovani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Movida selvaggia, Catania: multe, controlli e un arresto per spaccio http://dlvr.it/TNd9nG #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Catania La Movida - facebook.com Vai su Facebook