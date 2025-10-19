Catania la partita perfetta | Cicerelli e Forte piegano la Salernitana

Cataniatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Catania supera la Salernitana per 2-0 al Massimino e si regala una vittoria dal peso specifico enorme in questa fase iniziale del campionato. Una prova di maturità vera, quella della squadra di Domenico Toscano, capace di gestire con lucidità uno scontro diretto contro un’avversaria di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

catania partita perfetta cicerelliCatania, la partita perfetta: Cicerelli e Forte piegano la Salernitana - 0 i campani e alimentano le proprie ambizioni di primato in classifica. Si legge su cataniatoday.it

catania partita perfetta cicerelliCatania travolgente: Cicerelli e Forte stendono la Salernitana al “Massimino” - Il Catania si regala una domenica perfetta e conquista una vittoria di peso contro la Salernitana, battuta 2- Riporta goalsicilia.it

catania partita perfetta cicerelliSerie C: Catania-Salernitana, la diretta della partita - Catania: Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma, Lunetta, Cicerelli, Forte. Secondo lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Partita Perfetta Cicerelli