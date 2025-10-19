Catania la partita perfetta | Cicerelli e Forte piegano la Salernitana
Il Catania supera la Salernitana per 2-0 al Massimino e si regala una vittoria dal peso specifico enorme in questa fase iniziale del campionato. Una prova di maturità vera, quella della squadra di Domenico Toscano, capace di gestire con lucidità uno scontro diretto contro un’avversaria di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mvp della partita Gela Basket vs Decò Alfa Catania il nostro Milos Mihajlovic ? #bealfabasket Vai su Facebook
Catania, la partita perfetta: Cicerelli e Forte piegano la Salernitana - 0 i campani e alimentano le proprie ambizioni di primato in classifica. Si legge su cataniatoday.it
Catania travolgente: Cicerelli e Forte stendono la Salernitana al “Massimino” - Il Catania si regala una domenica perfetta e conquista una vittoria di peso contro la Salernitana, battuta 2- Riporta goalsicilia.it
Serie C: Catania-Salernitana, la diretta della partita - Catania: Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma, Lunetta, Cicerelli, Forte. Secondo lasicilia.it