Castelnovo Monti il furto nel market si trasforma in rapina

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 19 ottobre 2025 - Ha tentato di rubare merce da un supermercato di Castelnovo Monti, per un valore di circa cento euro, ma è stato fermato per ben due volte e alla fine arrestato non solo per rapina impropria ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto nella mattinata di venerdì, quando un 33enne originario della Nuova Guinea ha cercato di uscire dal negozio con merce non pagata. Subito è stato fermato dal responsabile del market, recuperando la merce. Ma lo straniero è tornato alla carica poco dopo, tentando a sua volta di tornare in possesso del bottino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Monti, il furto nel market si trasforma in rapina

