Castellitto a Roma | Il falsario riapre il confronto tra ieri e oggi

Nella sala affollata dell'Auditorium, la Roma degli Anni 70 torna a pulsare tra ricordi e contraddizioni. Pietro Castellitto presenta Il falsario e rilancia una domanda scomoda: che cosa significa, oggi, scrivere la Storia? Un racconto tra arte e ferite del Paese Alla 20esima Festa del Cinema di Roma, in scena dal 15 al 26 ottobre

Festa del Cinema, Day 5: c'è Il Falsario con Castellitto. Il cinema racconta Roma, da San Lorenzo a Mr. Ok https://ift.tt/TuwZ7dX - X Vai su X

Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini registi del film "Regina" (TITOLO PROVVISORIO) sul set dal 20 ottobre Si gira fino a dicembre a Roma Prod. Grøenlandia Vai su Facebook

Pietro Castellitto, io falsario tra Br, Moro e Banda Magliana - Ieri la storia vera dei marchesi Casati Stampa, raccontata da Andrea De Sica nel film 'Gli occhi degli altri' e oggi ne 'Il falsario' quella di un personaggio altrettanto vero come Antonio Giuseppe Ch ... Riporta ansa.it

Pietro Castellitto è il "falsario" del Caso Moro: "Negli Anni 70 i giovani volevano cambiare la Storia" - Ma attraverso i racconti del produttore Riccardo Tozzi e quelli di mio padre Sergio (Castellitto, ndr) ho ... Riporta iltempo.it

Festa del Cinema di Roma, Pietro Castellitto: "Negli Anni 70 si voleva cambiare la Storia, oggi ci si rassegna" - Il giovane attore alla kermesse con 'Il Falsario', film ispirato alla vera storia dell'artista e falsario Toni Chichiarelli ... Lo riporta adnkronos.com