Castellari | La distanza stimola il desiderio e la passione
‘Lontananze’ è un libro in cui le vicende personali di tre donne inciampano nelle grandi fratture collettive. A partire da Ester, ebrea sefardita che vive nella Bologna degli anni Settanta, passando per l’amore travolgente di Elvira, vissuto nel 1968 a Istanbul, per finire con Martina e la sua relazione con un uomo geloso e violento. Nel suo nuovo libro di racconti, Alessandro Castellari, studioso di letteratura, saggista e docente di Lettere, esplora il confine sottile tra memoria e immaginazione, tra il privato e il collettivo. ‘Lontananze’, edito da Minerva, verrà presentato domani alle 18 alla libreria Coop Ambasciatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
