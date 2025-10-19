Castellaneta Marina | cavallo cieco vicino alla statale salvato dai soccorritori Stamattina

L’animale era al galoppo a ridosso della strada statale 106, stamani in territorio di Castellaneta Marina. Sono stati allertati i volontari del Nita, nucleo intervento di tutela ambientale, e con loro sono intervenuti anche i carabinieri. Il cavallo non si faceva calmare ed era pericolosamente in strada. In qualche modo è stato condotto su una strada secondaria ed i soccorritori sono venuti a capo della situazione, grazie anche all’arrivo dell’allenatore che ha chiarito la situazione: si faceva fatica a controllare l’animale errante perché è cieco.         L'articolo Castellaneta Marina: cavallo cieco vicino alla statale, salvato dai soccorritori Stamattina proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

