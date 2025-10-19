Castagnetti illumina Klinsmann è una certezza

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Klinsmann 7,5. Ottime parate su Esposito, su cui è gigantesco nell’ultima occasione avversaria. Non ha colpe nel gol subito che arriva su una zampata da pochi passi. Ciofi 6,5. Dietro non rischia il capitano, mentre davanti si rende più che utile fornendo con una spizzata l’assist a Frabotta per l’1-1. Zaro 6,5. Domina sulle palle aeree e neutralizza con mestiere prima Soleri poi Vlahovic. Riferimento importante per la difesa. Mangraviti 6. Il principale indiziato nel gol di Lapadula, che gli sfugge alle spalle per poi depositare in rete il vantaggio spezzino. Non è preciso come al solito nel primo tempo, nella ripresa si cala alla perfezione nella mischia e sventa almeno un paio di situazioni complicate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

castagnetti illumina klinsmann 232 una certezza

© Ilrestodelcarlino.it - Castagnetti illumina, Klinsmann è una certezza

Altri contenuti sullo stesso argomento

castagnetti illumina klinsmann 232Castagnetti illumina, Klinsmann &#232; una certezza - Ottime parate su Esposito, su cui è gigantesco nell’ultima occasione avversaria. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castagnetti Illumina Klinsmann 232