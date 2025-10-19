Castagne scarso guadagno e c’è sempre il pericolo muffe

Amiata, 19 ottobre 2025 – Sull’ Amiata si festeggia la castagna, frutto tipico della montagna e che anni ha rappresentato una voce importante nell’economia locale ma che oggi è sinonimo di diversi problemi. Circa un euro al chilo per le castagne raccolte a mano, fino a nove sul banco del mercato. È questa la denuncia di molti castanicoltori amiatini, che ancora una volta si trovano schiacciati tra i costi crescenti della produzione e un mercato che non premia la qualità né riconosce il valore del lavoro nei boschi. A lanciare l’allarme è anche l’Associazione Castagna Igp del Monte Amiata, per voce del presidente Roberto Ulivieri, che parla «di un sistema che non funziona più». 🔗 Leggi su Lanazione.it

