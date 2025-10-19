Finale senza storia nell’ATP250 di Stoccolma. Sul veloce indoor svedese, Casper Ruud (n.12 ATP) si è imposto contro il francese Ugo Humbert (n.25 del ranking) col punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 8 minuti di partita. Un match giocato molto bene dallo scandinavo, dominante in tutti gli aspetti del gioco, con una serie pazzesca di punti al servizio (31 consecutivi). Per il norvegese è il 2° titolo della stagione, dopo il Masters1000 di Madrid, ed è il 14° della carriera. Nel primo set si comprende dopo pochi scambi che la palla di Humbert non impensierisce l’avversario. Ruud, infatti, comanda le operazioni col suo dritto, mettendo in mostra anche una sorprendente solidità dal lato del rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Casper Ruud conquista il titolo a Stoccolma: dominio contro Ugo Humbert