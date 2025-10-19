Caso Paolo Mendico l’ispezione del Ministero conferma le ombre sulla scuola | Qualcosa non ha funzionato

La sua storia aveva scosso l’Italia: Paolo Mendico, studente di 14 anni di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, si era tolto la vita a settembre all’inizio del nuovo anno scolastico perché non ne poteva più, secondo la denuncia dei genitori, degli episodi di bullismo nei suoi confronti che da anni doveva sopportare. Ed ora, quaranta giorni dopo la morte del ragazzo, quella denuncia sembra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Paolo Mendico, l’ispezione del Ministero conferma le ombre sulla scuola: “Qualcosa non ha funzionato”

Contenuti che potrebbero interessarti

CLAMOROSO retroscena pre #LazioTorino! Paolo #Vanoli era il prescelto della dirigenza granata per il ritorno sulla panchina del @TorinoFC_1906, nonostante il contatto molto importante con Daniele #DeRossi, in caso di sconfitta con i biancocelesti. - X Vai su X

? Preoccupazione per il caso Osimhen? Non per Paolo Ziliani, che invece accende i riflettori su un altro caso italiano Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolit - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Mendico veniva bullizzato, il ministero contro la scuola: «Pronte sanzioni disciplinari». Cosa non ha funzionato, le due inchieste - La sua storia aveva scosso l'Italia: Paolo Mendico, studente di 14 anni di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, si era tolto la vita a settembre all'inizio del nuovo ... Lo riporta leggo.it

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: concluse le ispezioni del ministero. Contestazioni disciplinari per i docenti - Al via i provvedimenti disciplinari verso i docenti della scuola ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Paolo Mendico suicida a 14 anni dopo il bullismo, la conferma degli ispettori di Valditara: l’ipotesi delle sanzioni per i docenti che sottovalutarono - Le conclusioni dell'ispezione disposta dal ministero dopo la tragedia a Santi Cosma e Damiano. Si legge su open.online