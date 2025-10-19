Caso Garlasco lo scontrino che divide | dubbi accuse e nuovi scenari sull’alibi di Sempio

Lo scontrino del parcheggio di Vigevano, che da anni rappresenta la colonna portante dell’alibi di Andrea Sempio, torna a essere il centro della contesa giudiziaria sul caso Garlasco. A rimetterlo in discussione, questa volta, è Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, ex avvocato del sospettato, che ai microfoni di Open ha affermato con nettezza: “Se continua a usare quello scontrino, va contro un muro: lo scontrino è falso”. Parole pesanti, che riportano indietro il dibattito su uno dei punti più controversi di tutta l’inchiesta. Secondo Gallo, l’alibi su cui Sempio ha fondato la propria difesa presenta troppe zone d’ombra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

