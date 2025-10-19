Tempo di lettura: 4 minuti Anche in serie C si gioca a mezzogiorno: qui a Caserta, ci sono 28 gradi, una giornata di primavera accoglie questa domenica di metà ottobre. Una bella presentazione di ospitalità per il Siracusa, accompagnati da una sparuta presenza qui al Pinto; fanalino di coda, che – stando alle parole di Coppitelli – “merita più di quanto raccolto in classifica”. Questa, per la Casertana, è un’occasione propizia per risalire la classifica: considerando le sconfitte interne di Crotone e Casarano contro Monopoli e Foggia, una vittoria oggi pomeriggio permetterebbe ai falchetti di salire al terzo posto in concomitanza con i pitagorici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana di rigore: Bentivegna segna contro il Siracusa; falchetti al terzo posto