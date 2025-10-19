Casertana Coppitelli sprona la squadra | Col Siracusa servirà qualcosa in più; probabili formazioni
Tempo di lettura: 2 minuti In conferenza stampa Federico Coppitelli, allenatore della Casertana, ha giudicato la trasferta di Picerno come un passo avanti nel percorso della squadra. “La gara contro il Picerno ha rappresentato un passo importante nel nostro percorso di crescita. Stiamo assimilando sempre di più quei principi che desidero diventino parte integrante della nostra identità, e a Picerno questo è stato evidente “. Il tecnico ha insistito sul valore del lavoro collettivo, sottolineando come l’atteggiamento mostrato abbia rispecchiato le direttive tattiche impostate in settimana. La Casertana affronterà la sfida con l’obiettivo di capitalizzare l’impulso derivante dalla trasferta positiva e di confermare il percorso di crescita delineato dallo staff tecnico, gestendo con attenzione anche gli aspetti logistici e di preparazione, considerando che il riscaldamento sarà già fissato per le 12:30 del match. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
