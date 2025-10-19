Casertana Coppitelli | Mi aspettavo questa partita difficile; Salernitana? Sapremo metterli in difficoltà…

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la partita vinta contro il  Siracusa, mister  Federico Coppitelli  parla nella sala stampa dello stadio Pinto. La  Casertana  vince una partita sofferta contro i siciliani, e  Coppitelli  si esprime proprio su questo: “ Questo è un gruppo che ha 17 punti, abbiamo vinto tre delle ultime quattro, ed abbiamo subito un solo gol quando eravamo in dieci uomini. Il presupposto è quello di acquisire solidità, e col tempo sta avvenendo. Sebbene sia giovane, ho l’esperienza necessaria di capire che, per arrivare alla solidità, passiamo anche per partite – come questa di oggi – in cui perdiamo di freschezza offensiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

