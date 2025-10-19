Ferrara, 19 ottobre 2025 – Il film è in bianco e nero. Protagonisti Ryan e Tatum O’Neal, padre e figlia nella vita. Nella pellicola si chiamano Moses Pray e Addie Loggins, nove anni. Lui è un piccolo truffatore. Vende bibbie alle vedove che hanno perso il marito. Fanno coppia nei raggiri. E’ fatto per sognare ’Paper Moon’, Luna di carta, 1973, diretto da Peter Bogdanovich. Ed è fatta per sognare anche la cartolibreria che si trova in via Voltapaletto. Si chiama ’Paper Moon’. “Il nome l’ho scelto io”, racconta Laura Caniati, un sorriso che si illumina mentre con la mano accarezza gli scaffali, libri e quaderni, a quadretti e a righe, calendari colorati che segnare un anno che scorre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cartoleria rischia di chiudere: “Aiutateci tenere viva Paper Moon”