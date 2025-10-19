Carrarese Pazzo pareggio in casa del Pescara Gli azzurri sprecano il doppio vantaggio
Pescara 2 Carrarese 2 PESCARA (3-4-2-1): Desplanches; Gravillon (74’ Caligara), Corbo, Capellini; Oliveri (63’ Cangiano), Squizzato (46’ Meazzi), Dagasso, Letizia; Valzania, Merola (15’ Vinciguerra) (63’ Okwonkwo); Di Nardo. A disp. Said, Brandez, Corazza, Sgarbi, Graziani, La Barba, Giannini. All. Vivarini. CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri (87’ Oliana), Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi (72’ Bozhanaj), Zuelli (81’ Melegoni), Hasa, Cicconi; Finotto (72’ Sekulov), Abiuso (87’ Torregrossa). A disp. Fiorillo, Salamon, Bouah, Belloni, Rubino, Arena, Distefano. All. Calabro. Arbitro: Bonacina di Bergamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Domenica 19 ottobre sarò al Teatro Cartiere Carrara Firenze per assistere dal vivo, insieme a mio figlio Leone, al Maestro Zamo: le mie avventure nel pazzo mondo del wrestling ed a WWE italian best fan ad uno dei più grandi eventi dell'anno per quanto rigua - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Pescara Carrarese (risultato finale 2-2): Di Nardo firma il pari! (Serie B, 18 ottobre 2025) - Diretta Pescara Carrarese streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Adriatico- Scrive ilsussidiario.net
Carrarese-Juve Stabia, sfida delicata allo stadio dei Marmi: i padroni di casa ancora senza vittorie interne - La settima giornata di andata del campionato di Serie B mette di fronte la Carrarese, ancora a secco di successi in casa, e la Juve Stabia, sesta in classifica con assenze importanti e la necessità di ... Si legge su ilgazzettinovesuviano.com
Carrarese, Finotto: "Pareggio meritato. Adesso testa su Modena e Juve Stabia" - 2 nel derby toscano contro l'Empoli, Mattia Finotto, attaccante della Carrarese, ha parlato nel corso del post- m.tuttomercatoweb.com scrive