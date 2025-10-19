Carpiano scontro frontale sulla Statale | auto prende fuoco grave ragazzo di 27 anni

Carpiano (Milano), 19 ottobre 2025 – Grave incidente questa sera, domenica 19 ottobre, intorno alle 20.40 sulla ex Statale 412 della Val Tidone all’altezza di Carpiano, nel Milanese. Per cause che gli accertamenti in corso dovranno accertare, due automobili si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato un giovane italiano di 27 anni, trasportato in gravi condizioni in codice rosso all'ospedale di Pavia. La sua vettura dopo l'impatto ha preso fuoco ma proprio in quel momento stava transitando sulla stessa strada un vigile del fuoco volontario, che da poco aveva terminato il servizio nel vicino distaccamento di Pieve Emanuele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carpiano, scontro frontale sulla Statale: auto prende fuoco, grave ragazzo di 27 anni

