Caronno Pertusella incidente di notte all’incrocio due feriti in codice giallo
Incidente nella notte tra sabato e domenica all’incrocio tra corso della Vittoria, via Farini e via Zari, uno dei punti di maggiore traffico di Caronno Pertusella. Due auto si sono scontrate poco prima delle 2 di notte, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu, con due ambulanze . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
