Carceri torna il silenzio Ma si continua a morire
Firenze, 19 ottobre 2025 – Le carceri sono di nuovo sparite dal dibattito pubblico. Eppure nelle prigioni italiane si continua a morire, non solo perché ci si suicida. Secondo i calcoli di Ristretti Orizzonti sono 192 i detenuti morti in prigione nel 2025. Non ha senso parlare di emergenza, perché quello che doveva emergere è già emerso. A Sollicciano. A San Vittore. A Regina Coeli, dove pochi giorni fa è crollato un pezzo della seconda rotonda del carcere e una parte dei detenuti sfollati è stata spedita in Sardegna. Come un pacco postale. “Per fortuna non si è fatto male nessuno. Il crollo della volta della seconda rotonda di Regina Coeli mi sembra una metafora delle condizioni del nostro sistema penitenziario”, ha detto il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
