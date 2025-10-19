Due lettini singoli, dei mini sgabelli, un mobiletto, un bagno. All’unica finestra, delle sbarre. Il carcere nel cuore del centro storico, con cella a ricordare a tutti che ci sono migliaia di persone che vivono lì, ogni giorno. Chi si trova a passare da piazza Maggiore (ieri e oggi fino alle 19) non può fare a meno di notarla. Questa è la vita dietro le sbarre, di cui la grande installazione nel cuore del centro diviene il simbolo, proprio per sensibilizzare i cittadini sulle condizioni carcerarie. L’obiettivo è di fare conoscere, toccare con mano per comprendere. Non è casuale la scelta di piazza Maggiore, cuore simbolico della città, per ospitare ’La vita dietro le sbarre’, l’iniziativa promossa dalla Camera Penale di Bologna Franco Bricola, assieme al proprio Osservatorio ‘Diritti Umani, carcere ed altri luoghi di privazione della libertà’, in collaborazione con Extrema Ratio e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e del Comune di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carcere, l’installazione choc. Una cella in piazza Maggiore: "Così si vive dietro le sbarre"