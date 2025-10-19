Carambola in galleria auto si ribalta | due feriti e strada chiusa
Un violento incidente si è verificato nella serata di sabato 18 ottobre lungo la statale 42 del Tonale, all’interno della galleria di Ceto. Un’auto, per cause da chiarire, si è ribaltata finendo nella corsia opposta, scontrandosi con un’altra macchina in arrivo.Nel sinistro sono rimaste coinvolte. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un incidente avvenuto all'interno della galleria "Pallotta" sul raccordo autostradale "Bettolle-Perugia" ha causato la temporanea chiusura della carreggiata in direzione dell'Autostrada A1 - facebook.com Vai su Facebook
Auto si ribalta nella galleria San Demetrio, traffico bloccato sull’autostrada Siracusa–Catania - Incidente stradale autonomo nel pomeriggio all’interno della galleria San Demetrio, lungo l’autostrada Siracusa–Catania, in direzione del capoluogo etneo. Si legge su siracusanews.it
Traffico rallentato in autostrada, auto si ribalta all’interno della galleria San Demetrio - Attorno alle 16 un’auto si è ribaltata all’interno della galleria San Demetrio, finendo la sua corsa su di un ... Si legge su siracusaoggi.it
Incidente sulla Siracusa-Catania, auto si ribalta in galleria, traffico in tilt - Catania per via di un incidente stradale avvenuto nella galleria San Demetrio, in direzione Catania. Come scrive blogsicilia.it