Carambola in galleria auto si ribalta | due feriti e strada chiusa

Un violento incidente si è verificato nella serata di sabato 18 ottobre lungo la statale 42 del Tonale, all’interno della galleria di Ceto. Un’auto, per cause da chiarire, si è ribaltata finendo nella corsia opposta, scontrandosi con un’altra macchina in arrivo.Nel sinistro sono rimaste coinvolte. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it