Cara Ostia è successo di nuovo

Ostia, 16 novembre 2025- Siamo alle solite: Ostia, suburra e malavita. Lo scandalo della scorsa settimana, in cui il bel faccino di Alessandro Borghi pubblicizzava la famosa serie Netflix  Suburra,  tornava a collegare il municipio X al solito pregiudizio criminoso. Chiaramente le reazioni non si sono fatte attendere: è stata ferma la condanna del presidente  Falconi: “ È inaccettabile che un territorio che negli ultimi anni sta lavorando duramente per riscattare la propria immagine e valorizzare la propria identità venga nuovamente associato a stereotipi negativi e rappresentazioni distorte”;  Si è messo a lavoro anche Gualtieri che ha ottenuto la rimozione del cartellone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

