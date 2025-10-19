Caqueret a DAZN | Oggi abbiamo una strategia chiara per affrontare la Juventus speriamo di vincere

Caqueret svela la strategia anti-Juve: il centrocampista lariano elogia Henry e spiega il piano tattico di Fabregas per battere i bianconeri. Fiducia, ambizione e un piano tattico chiaro per provare a fare l’impresa. A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Juventus, il centrocampista del Como, Maxence Caqueret, ha parlato ai microfoni di DAZN, svelando la strategia studiata da Cesc Fabregas e dal suo staff (che include anche Thierry Henry ) per mettere in difficoltà i bianconeri. Caqueret: la strategia del Como. Il centrocampista francese ha prima di tutto elogiato l’esperienza di Thierry Henry, figura chiave nello staff tecnico lariano, per poi spiegare la scelta di un centrocampo folto per contrastare la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caqueret a DAZN: «Oggi abbiamo una strategia chiara per affrontare la Juventus, speriamo di vincere»

