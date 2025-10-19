Capuano realista sulla Juve | La classifica era l’unico segnale confortante per Tudor prima della sosta ora… L’analisi dopo il ko di Como

Capuano sull’inatteso ko di Como: il giornalista critica i bianconeri, la cui posizione in classifica era l’unica nota lieta finora e frutto di episodi favorevoli. Una sconfitta che fa rumore, che scuote l’ambiente e che, secondo alcuni, riporta la Juventus con i piedi per terra. Il clamoroso ko per 2-0 sul campo del Como ha scatenato le analisi più critiche, e tra queste spicca quella del giornalista Giovanni Capuano. Attraverso il suo profilo X (ex Twitter), l’opinionista ha offerto una lettura spietata del momento bianconero, definendo la classifica pre-sosta l’unico dato positivo, ma frutto più della buona sorte che del merito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capuano realista sulla Juve: «La classifica era l’unico segnale confortante per Tudor prima della sosta, ora…». L’analisi dopo il ko di Como

