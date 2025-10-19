Capuano realista sulla Juve | La classifica era l’unico segnale confortante per Tudor prima della sosta ora… L’analisi dopo il ko di Como

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capuano sull’inatteso ko di Como: il giornalista critica i bianconeri, la cui posizione in classifica era l’unica nota lieta finora e frutto di episodi favorevoli. Una sconfitta che fa rumore, che scuote l’ambiente e che, secondo alcuni, riporta la  Juventus  con i piedi per terra. Il clamoroso ko per 2-0 sul campo del  Como  ha scatenato le analisi più critiche, e tra queste spicca quella del giornalista  Giovanni Capuano. Attraverso il suo profilo X (ex Twitter), l’opinionista ha offerto una lettura spietata del momento bianconero, definendo la classifica pre-sosta l’unico dato positivo, ma frutto più della buona sorte che del merito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

capuano realista sulla juve la classifica era l8217unico segnale confortante per tudor prima della sosta ora8230 l8217analisi dopo il ko di como

© Juventusnews24.com - Capuano realista sulla Juve: «La classifica era l’unico segnale confortante per Tudor prima della sosta, ora…». L’analisi dopo il ko di Como

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

capuano realista juve classificaCapuano: 'Pensare che vadano bene gli ultimi risultati è un pezzo del problema della Juve' - Il giornalista ha aggiunto: 'Tudor sostiene che la Juventus ha fatto due grandi partite contro Atalanta e Villarreal e che meritava di vincere' ... Lo riporta it.blastingnews.com

Juve, Capuano averte Tudor: 'L’arte del lamento può diventare un alibi' - Secondo quanto scritto dal giornalista Giovanni Capuano su X, le tante lamentele fatte dall'allenatore della Juventus Igor Tudor nelle ultime settimane potrebbero essere presto viste come un alibi per ... Da it.blastingnews.com

Napoli-Juve, presente e passato di Conte in testa alla classifica - Il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Igor Tudor hanno cominciato il lungo weekend di Serie A al comando della classifica con 9 punti dopo le prime tre giornate e oggi, dopo le ultime partite in ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Capuano Realista Juve Classifica