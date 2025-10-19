Cappella Paolina l’ultima firma segreta di Michelangelo nascosta nei suoi ultimi affreschi

Nascosta nel cuore del Palazzo Apostolico, lontano dai flussi turistici dei Musei Vaticani, la Cappella Paolina è un luogo intimo che racchiude due degli affreschi più enigmatici della storia dell’arte e, secondo molti esperti, l’ultimafirmasegreta di Michelangelo. Ma dietro la sua riservatezza si cela anche un fascino contemporaneo: nei prossimi giorni la cappella accoglierà un’ospite d’eccezione, la regina Camilla d’Inghilterra. LEGGI ANCHE:– Roma, il piccolo ‘miracolo’ che avviene tutti i giorni in questa Chiesa: succede tutti i giorni alle 17:30 La regina Camilla nella cappella segreta del Papa. 🔗 Leggi su Funweek.it

