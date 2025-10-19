Capitale dell’arte scontro politico Pd | Va istituita la commissione

Lanazione.it | 19 ott 2025

Il mancato titolo di capitale dellarte contemporanea 2027, che venerdì il ministero della cultura ha assegnato alla città di Alba, brucia ancora. E ha lasciato l’amaro in bocca a tutti, da destra a sinistra. Dalla scarpa però vengono tolti sassolini grandi abbastanza per innescare una doppia polemica. Quella del Pd ha come obiettivo l’istituzione della commissione cultura, che a Pietrasanta ancora manca. Quella del sindaco prende di mira Eugenio Giani, unico presidente di regione assente alla cerimonia a Roma. "Pietrasanta aveva tutte le carte in regola per vincere – scrive la consigliera Pd Claudia Dinelli – per storia, monumenti, mostre, artisti e artigiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

