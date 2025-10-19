Caos e bufera Juve | Continua a passeggiare e si nasconde

Prosegue il momento critico della Juventus, sotto dopo il primo tempo sul campo del Como. Tifosi imbufaliti contro un giocatore bianconero Inizio horror della Juventus, subito sotto sul campo del Como nel lunch match della settima giornata del campionato di Serie A. Koopmeiners delude ancora (LaPresse) – Calciomercato.it Kempf punisce subito la ‘Vecchia Signora’ sugli sviluppi di un corner, sfruttando al meglio l’assist del solito Nico Paz e la dormita della retroguardia ospite. Juve che punge solo a tratti, con il Como che riparte pericolosamente e va vicino al raddoppio. Si salvano in pochi nello scacchiere di Igor Tudor, visibilmente teso in panchina per il momento negativo della sua squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Caos e bufera Juve: “Continua a passeggiare e si nasconde”

