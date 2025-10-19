Caos al concerto | 53enne litiga con un gruppo di persone e si finge poliziotto

Sono stati momenti caotici quelli di qualche sera fa a un concerto nei pressi di Castelrotto (BZ), dove un uomo di 53 anni già noto alle forze dell’ordine, dopo un acceso diverbio con altri partecipanti all’evento, ha dichiarato di essere un poliziotto di una fantomatica “Questura di San Candido”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

