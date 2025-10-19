Canzi alla RAI | Girelli si merita il gol Nel corso della stagione ci sono dei momenti difficili ma oggi era importante raccogliere

Canzi alla RAI dopo la vittoria della Juventus Women contro la Lazio: tutte le dichiarazioni dell’allenatore. Una vittoria di rigore, una boccata d’ossigeno che scaccia via i fantasmi. La Juventus Women espugna il campo della Lazio per 1-0, centrando un successo fondamentale per il morale e la classifica. A decidere la sfida è stata Cristiana Girelli, che all’86’ ha trasformato il penalty che ha regalato i tre punti. Al termine del match, il tecnico Massimiliano Canzi ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai. IL RESOCONTO DI LAZIO JUVENTUS WOMEN PAROLE – «Arriviamo da tre prestazioni positive, è giusto così. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

«Girelli si merita il gol. Nel corso della stagione ci sono dei momenti difficili ma oggi era importante raccogliere»