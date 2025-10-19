L’ Italia vince la 39ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, manifestazione che quest’anno chiude la stagione agonistica, andato in scena a Piediluco (Terni), con una formula rinnovata, dato che tutte le gare si disputano sulla distanza dei 500 metri. Nel singolo senior maschile si impone Andrea Panizza in 1.31.63, precedendo di 2?38 il serbo Nikolaj Pimenov e di 2?43 l’altro serbo Isak Zvegelj, con Marco Selva quinto e Giacomo Gentili sesto, mentre nel singolo senior femminile arriva l’affermazione di Gaia Umbra Chiavini in 1.49.24, davanti ad Aurora Spirito, seconda a 0?30, e Sara Borghi, terza in 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio, l’Italia vince il Memorial d’Aloja 2025 in versione sprint davanti alla Serbia